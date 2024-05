Rubano documenti e contanti a una pensionata Caccia a una coppia di ladri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Una scusa per distrarla e portare via il portafoglio con ie 400 euro ina una donna di 76 anni di Pontremoli, moglie di un noto commerciante. I, una giovanedi origine asiatica, sono entrati in azione l’altra mattina nei pressi del supermercato Conad di via Sismondo quando laè salita in auto. Mentre stava per mettere in moto i due ragazzi hanno bussato al finestrino e le hanno detto che sotto l’auto c’era un mazzo di chiavi, forse cadute mentre saliva sul mezzo. Mentre la donna controllava, uno deiha aperto lo sportello e con un gesto rapido si è impossessato della sua borsa. Poi lasi è data alla fuga, tra lo sconcerto della. Un testimone nelle vicinanze è riuscito però ad ...