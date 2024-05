Rino Genovese Sindaco | sì anche dai Popolari di De Mita

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Base Popolare ha espresso, sin dall’inizio, la propria intenzione di partecipare alle prossime elezioni amministrative di Avellino avendo a riferimento tre punti essenziali: • distinguersi da una discussione astratta tra tifosi acritici e denigratori moralistici della precedente amministrazione; • confrontarsi sui problemi di merito e su una visione della città; • dare vita a un’iniziativa ispirata a una politica civica, cioè a una proposta che parta dalle forze civili e sociali concretamente presenti in città e non da presunti schemi generali. Su queste basi abbiamo provato a creare occasioni di scambio, sia organizzando incontri, sia partecipando alle iniziative alle quali siamo stati invitati. È stato un percorso utile. Innanzitutto, ci ha consentito di recuperare una civiltà dei rapporti e del confronto,con persone e associazioni ...

Tempo di lettura: < 1 minuto "In campo per la mia amata città". Il giornalista Rai Rino Genovese conferma ufficialmente la sua discesa in campo a candidato sindaco di Avellino. Lo fa attraverso un post facebook dove svela anche il simbolo

