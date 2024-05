Rievocazione storica Senza tempo a Nimes

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’associazione “” è stata protagonista in questi giorni dei giochi romani di, una delle più grandi rievocazioni storiche alla quale partecipano gruppi da Francia, Italia e Germania. Il gruppo sarzanese, guidato da Simone Del Greco, ha fatto parte della Terza Legio Consolare occupandosi anche della regia dell’evento. Uno spettacolo grandioso: legionari romani, corte imperiale, cavalieri e carri da combattimento invadono la città di, per partecipare ad una delle più grandi ricostruzioni della storia antica d’Europa all’interno dell’anfiteatro della città, che conserva intatta la sua bellezza, e può accogliere fino a 24mila spettatori. Ogni anno, il tema dei Grandi Giochi Romani è diverso, e mette in evidenza un momento importante della storia antica. Si susseguono vari scenari con dimostrazioni di ...