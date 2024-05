Prestiti per pensionati Con IBL Banca si può ottenere in tempi rapidi un finanziamento tramite la cessione del quinto della pensione

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) - Roma, 09/05/2024. Ladelè una forma dialla quale possono accedere anche i. Grazie alla convenzione INPS, a cui IBLaderisce, sono previste agevolazioni e tutele quali procedura di istruttoria semplificata e condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle di mercato. Ladelperdi IBLpuò essere richiesta anche da persone in età avanzata, confermandosi un prestito inclusivo e che offre la possibilità di poterliquidità per tante esigenze o per progetti per sé stessi e per i propri cari. Raggiunta l'età pensionabile, molte persone hanno infatti il desiderio di viaggiare, avere un'automobile più confortevole o ...

BdM Banca: oltre 245 Mln di Prestiti nel 1° trimestre 2024, crescono Impieghi e Commissioni - BdM banca: oltre 245 Mln di Prestiti nel 1° trimestre 2024, crescono Impieghi e Commissioni - BdM banca archivia il primo trimestre 2024 con un utile netto ... Prosegue il sostegno al territorio, con oltre 245 mln di finanziamenti a famiglie e aziende erogati nel solo trimestre di riferimento.

Bbva tenta la scalata ostile a Sabadell per formare una banca da 70 miliardi - Bbva tenta la scalata ostile a Sabadell per formare una banca da 70 miliardi - La fusione fra Bbva e Sabadell darebbe vita a una banca con oltre 70 miliardi di capitalizzazione e con attività per circa 1000 miliardi di euro. Sarebbe il secondo istituto di credito in Spagna dopo ...

BdM Banca chiude in positivo il primo trimestre del 2024: utile netto di 8,72 milioni - BdM banca chiude in positivo il primo trimestre del 2024: utile netto di 8,72 milioni - Il Consiglio di amministrazione di BdM banca (ex popolare di Bari ... Erogati nel trimestre oltre 245 milioni di finanziamenti a famiglie e imprese. Il grado di copertura dei crediti deteriorati è al ...