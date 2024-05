(Di giovedì 9 maggio 2024) Dopo i due giorni di riposo concessi da Domenicoalla squadra, è iniziata ieri pomeriggio, a Villa Silvia, la preparazione al match di domenica 19 maggio all’Orogel Stadium Manuzzi contro la Juve Stabia, ultimo impegno ufficiale e decisivo per l’assegnazione della Supercoppa di C. Partita a cui il Cavalluccio si presenta con l’emergenza in difesa: alla defezione di Matteo Piacentini, out già da alcune settimane per un problema agli adduttori, si aggiunge anche quella di Giuseppe, in diffida come Berti e lo stesso Piacentini prima della gara contro il Mantova e ammonito al ’Martelli’ sul finire del primo tempo per un fallo su Mensah. La buona notizia è che Luigi Silvestri si avvia al completo recupero e contro le ’vespe’ dovrebbe essere regolarmente in campo. Gara dicevamo che chiude la stagione e che potrebbe anche essere l’ultima ...

Prestia assente forzato. Cresce l’attesa per Toscano - prestia assente forzato. Cresce l’attesa per toscano - La preparazione al decisivo match per la Supercoppa di C è in corso per il Cesena, nonostante le defezioni in difesa. toscano potrebbe lasciare la panchina bianconera, con diverse squadre interessate ...

Supercoppa di serie C, la sfida degli ex Reggina va al Cesena di Toscano: Possanzini ko - Supercoppa di serie C, la sfida degli ex Reggina va al Cesena di toscano: Possanzini ko - Il team di toscano si giocherà il trofeo in casa al cospetto della ... Al 72’ Bragantini riesce ad andare dal tiro, con prestia che respinge in angolo. Al 83’ Monachello serve Debenedetti in area, che ...

Cesena, Toscano: "Mantova, grande squadra con calcio fuori dal comune" - Cesena, toscano: "Mantova, grande squadra con calcio fuori dal comune" - Il Cesena si aggiudica la prima giornata di Supercoppa andando a battere al 'Martelli' il Mantova per 2-1 al secondo minuto di recupero. “Questa è la partita che ...