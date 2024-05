(Di giovedì 9 maggio 2024)(Siena), 9 maggio 2024 - Durante un controllo presso un esercizio gestito da cittadini cinesi i militari della Guardia di Finanza della Tenenza di, in provincia di Siena, hanno accertato la messa in commercio di oltrearticoli d'ufficio e cancelleria privi delle informazioni minime (ad esempio denominazione merceologica, composizione dei prodotti, provenienza ed avvertenze per l'uso) imposte dal Codice del consumo per consentire al consumatore di conoscere caratteristiche e livello di sicurezza dei prodotti. Nel corso dell'attività i finanzieri hanno anche individuato tre lavoratori in nero, per i quali mancavano le preventive comunicazioni di assunzione, ed ulteriori due irregolari in quanto, facendo ricorso a contratti di lavoro part-time, il datore di lavoro ha formalizzato un numero di ore inferiore ...

Lavoratori a nero e 170mila articoli irregolari, controlli in Valdelsa - Lavoratori a nero e 170mila articoli irregolari, controlli in Valdelsa - Tre lavoratori a nero scoperti dalla guardia di finanza di poggibonsi in un negozio gestito da cinesi in Valdelsa. La scoperta è stata fatta negli scorsi ...

Poggibonsi, sequestrati 170mila non sicuri in un negozio - poggibonsi, sequestrati 170mila non sicuri in un negozio - poggibonsi (Siena), 9 maggio 2024 - Durante un controllo presso un esercizio gestito da cittadini cinesi i militari della Guardia di Finanza della Tenenza di poggibonsi, in provincia di Siena, hanno ...