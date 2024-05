Piera Maggio a Chi l’ha visto | Le cimici in casa mia erano caldissime - quindi funzionanti | qualcuno ha ascoltato per chissà quanto tempo ciò che dicevamo

(Di giovedì 9 maggio 2024)è stata ospite di “Chi?” nella puntata andata in onda mercoledì 8su Rai3 per parlare dellescoperte nella suadi Mazara del Vallo, proprio dove nel settembre del 2004 sparì nel nulla sua figlia Denise Pipitone, che all’epoca aveva solo 4 anni. In collegamento dalla sua abitazione,ha rivelato a Federica Sciarelli i dettagli del ritrovamento di due dispositivi di ascolto occultati all’interno delle prese elettriche disua. Lesono state scoperte in posizioni strategiche: una nell’androne e l’altra nella cucina, luogo dell’ultima presunta apparizione di Denise prima della sua sparizione. “Quando le abbiamo trovate...

Ascolti tv mercoledì 8 maggio 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 8 maggio 2024? Su Rai 1 è andato in onda Una nessuna centomila in Arena. Su Rai 3 Chi l’ha ...

Europa League in tv, oggi ritorno semifinale Bayer Leverkusen - Roma: dove vederla in tv e streaming - ... giovedì 9 maggio 2024, tra Bayer Leverkusen e Roma . La partita, ... La Roma, in ogni caso, come ha dimostrato nella gara d'andata, ha ... fondamentale, come ha sottolineato Daniele De Rossi, sarà l'...

Ue: Mattarella, fase piu' critica della sua storia, pone di fronte a scelte nuove - ... nella sua vita - ricorda il Capo dello Stato - ha saputo ... Il 9 maggio segna l'anniversario della dichiarazione con la quale nel ...