Perché si è ritirata Camila Giorgi? Dopo 24 ore resta il giallo | E’ scomparsa nel nulla - cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 maggio 2024) La 32enne non risponde da giorni alla Women’s Tennis Association e il suo telefono è staccato. La tennista 32enne Camilla– corrieredellacittà.com È tra le tenniste più forti al mondo, ma da un momento all’altro la carriera di Camillasi è interrotta senza motivo. Sparita nel, senza lasciare tracce o un comunicato di spiegazioni alla Wta (la Women’s Tennis Association), che da giorni sta provando a rintracciarla invano. Telefono staccato per la 32enne marchigiana, così come quello del padre, suo allenatore: la sportiva è completamente irrintracciabile e non si hanno più notizie di leil’ultimo match il 23 marzo scorso, sostenuto contro la giocatrice polacca Swiatek. Che fine ha fatto Camilla? La notizia è stata diffusa ieri tramite la Itia (International Tennis ...