Perché non dovremmo “resuscitare” i nostri cari | i rischi dei chatbot che vogliono farci parlare con i morti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Da anni si lavora per creare i deadbot. Nel 2021, Joshua Barbeau aveva utilizzato GPT-3 per creare unin grado di replicare la voce della sua fidanzata morta. Lo stesso anno il sito di genealogia MyHeritage ha introdotto Deep Nostalgia, una funzionalità per creare video animati dei propri parenti usando un album di foto.

