Perché gli Usa non forniranno a Israele le armi per invadere Rafah

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 9 maggio 2024) Washington fa sul serio. Joe Biden invia un messaggio pubblico molto esplicito a Benjamin Netanyahu: seinvaderà, gli Stati Uniti nonle. Ed è la pubblicità di questo messaggio a farlo essere serio, non l’assenza della fornitura nella specifico –la Casa Bianca ha specificato con esattezza che l’impegno di difendere lo Stato ebraico è inscalfibile. Per il premier israeliano la situazione è però sempre più complicata,la perdita di aliquote di sostegno internazionale è ormai evidente, ma per il piano interno non può non attaccare la città al confine egiziano — dove sono rifugiati circa un milione di gazawi fuggiti dalle aree del nord già devastate dalla guerra aperta da Hamas con l’attentato del 7 ottobre. E non può non farlo ...