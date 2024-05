Pechino Express 2024 - la finale | chi vincerà questa edizione?

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 9 maggio 2024), la: chitra “I Pasticcieri” Damiano e Massimiliano Carrara, “Le Amiche” Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo e “Italia Argentina” Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi? Dopo oltre 5000 chilometri attraverso 3 Paesi straordinari, Vietnam, Laos e Sri Lanka, si conclude giovedì 9 maggio, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, la straordinaria avventura lungo la Rotta del Dragone di. Un viaggio indimenticabile e appassionante che le coppie hanno compiuto accompagnate dal Dragone e guidate dal conduttore Costantino Della Gherardesca e dall’inviato speciale Fru: hanno corso tra le antiche tribù delle montagne vietnamite, attraversato l’atmosfera mistica del Laos fino a sbarcare in Sri Lanka, la lacrima ...