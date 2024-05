Omicidio di Varese - Manfrinati | Mio suocero mi ha aggredito

(Di giovedì 9 maggio 2024) . Ancora da valutare se si è trattato di legittima difesa Si è svolto davanti al gip dil’interrogatorio di garanzia di Marco, l’uomo che hal’ex moglie Lavinia Limido e ucciso l’exFabio Limido di 71 anni. A dare maggiori informazioni sulle dichiarazioni dell’imputato è il suo legale, l’avvocato Fabrizio Busignani, il quale all’uscita dal carcere dei Miogni ha rilasciato alla stampa alcune dichiarazioni. Marco, avvocato 40enne autosospeso, non ha negato di aver compiuto l’aggressione nei confronti della ex consorte «ma una volta resosi conto della situazione, ha deciso di recarsi in questura a bordo della sua auto, per costituirsi», ha detto il suo legale. Proprio mentre stava andando a costituirsi,sarebbe stato raggiunto e ...

Il 40enne si era autosospeso dall'Ordine degli avvocati di Busto Arsizio dopo che era stato denunciato per atti persecutori nei confronti ex moglie e della suocera. È accusato di omicidio e lesioni gravi

L'uomo, ex avvocato a Varese già sottoposto alla misura di divieto di avvicinamento, era già stato denunciato più volte dall'ex compagna. La Procura ne aveva chiesto l'arresto un anno fa, ma la richiesta non era stata accolta. Una perizia lo aveva ...

