Nuovo allenatore Napoli - casting in pieno fermento | novità importantissime dai quotidiani

(Di giovedì 9 maggio 2024) In casanon sono state sciolte le riserve sul. Intanto, il presidente valuta ancora diversi profili. Ls stagione delnon ha rispettato le aspettative, motivo per il quale la squadra si trova attualmente arenata all’ottavo posto in classifica. La matematica ha già condannato il club, il quale non potrà prendere parte alla prossima Champions League. L’annata in corso è stata a dir poco disastrosa, condita da ben tre cambi in panchina e prestazioni sottotono. Aurelio De Laurentiis in più occasioni ha individuato l’come il problema principale, basti ripensare agli esoneri di Garcia e Mazzarri. Dopo l’addio di Luciano Spalletti, la scelta dell’si è rivelata più difficile del previsto. A distanza di un anno, i problemi continuano ad ...