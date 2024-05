Non mi fanno parlare | violenza femminista contro Roccella - costretta a lasciare il palco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nel corso degli Stati Generali della Natalità, la ministra alla Natalità Eugeniaè stata contestata da un gruppo di manifestanti presenti in sala. La ministra ha provato, poi, a prendere la parola: “Non so se posso intervenire, ci provo, vediamo”, ma i manifestanti hanno risposto con cori “Vergogna”. La ministra si è poi rassegnata, ritornando al suo posto sul: “No, non posso intervenire”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev