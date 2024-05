Non farsi intimidire dalla Cina Gli Usa mandano a Taiwan un cacciatorpediniere

(Di giovedì 9 maggio 2024) “La nave transitava attraverso un corridoio nello Stretto che è al di là del mare territoriale di qualsiasi Stato costiero”, dice il comunicato con cui la Settima Flotta degli Stati Uniti ha raccontato il passaggio attraverso lo Stretto dinastie a dello USS Haley,lancia missili classe Arley Burke, la terza nave da guerra americana che solca quelle acque sensibilissime dall’inizio dell’anno. “Il transito dell’Halsey attraverso lo Stretto didimostra l’impegno degli Stati Uniti a sostenere la libertà di navigazione per tutte le nazioni come principio. Nessun membro della Comunità internazionale dovrebbe essere intimidito o costretto a rinunciare ai propri diritti e libertà”, continua la dichiarazione, che stressa quel “non essere intimidito”. È un fattore che sta emergendo sempre più chiaramente nel dibattito internazionale, ...

Ponte sullo Stretto, chiesto un rinvio: i tempi si allungano - Ponte sullo stretto, chiesto un rinvio: i tempi si allungano - PALERMO – La società stretto di Messina, nell’ambito della procedura in ... per la messa in sicurezza della mobilità e dei cittadini che da tempo sollecitiamo attraverso la Vertenza Calabria”. “Il ...

"Nave da guerra nello Stretto". Gli Usa sfidano la Cina a Taiwan - "Nave da guerra nello stretto". Gli Usa sfidano la Cina a Taiwan - Una nave da guerra statunitense ha attraversato lo stretto di Taiwan scatenando le ire della Cina. L'episodio è avvenuto l'8 maggio e ha riguardato il cacciatorpediniere americano Uss Halsey. La ...

Cgil di Sicilia e Calabria: “Il Ponte sullo Stretto è un’opera inutile” - Cgil di Sicilia e Calabria: “Il Ponte sullo stretto è un’opera inutile” - PALERMO – “Il Ponte sullo stretto è un tema importante per l’intero Paese ma il governo ne ha fatto una bandiera ideologica. Eppure le criticità sono tante”. Lo ha affermato il segretario generale di ...