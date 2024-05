Natalità - Tajani | Decrescita danno economic - famiglie siano nucleo società

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “La deè un grande problema sociale edo, ledevono essere messere nella condizioni di poter continuare a rappresentare ilfondamentale della. Lademografica significa uno fondamentale per la nostra Italia, perché il rapporto famiglia-impresa è la chiave dell’economia”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, in un videomessaggio trasmesso in occasione degli Stati generali della. L'articolo CalcioWeb.

