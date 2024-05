Natalità | Lollobrigida - ' solidarietà a Roccella per dure contestazioni'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "La miaal ministro della Famiglia, dellae delle Pari Opportunità, Eugenia, costretta per lea lasciare gli Stati generali dellasenza porter tenere il proprio intervento. Inquieta che chi pretende il diritto di decidere, non lasci a un ministro della Repubblica la libertà di esprimere le proprie idee. Il mio pensiero va anche agli organizzatori e alle tante donne, mamme presenti e future, alle quali non è stato consentito di esporre il proprio pensiero". È quanto ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco