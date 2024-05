Nastri D’Argento - La Storia di Archibugi è la Serie dell’anno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag. (askanews) – “La” di Francesca, dal romanzo di Elsa Morante, con Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, i giovani Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e con Valerio Mastandrea è la2024. Lo hanno annuncianoto i Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) che per la quarta volta a Napoli consegneranno iai titoli vincitori nei generi più seguiti e ai protagonisti più amati dal pubblico. “La” riceverà i premi per la regia di Francesca, anche sceneggiatrice, per la sceneggiatura, per la produzione e per i protagonisti sabato primo giugno a Napoli nella serata finale dell’evento dei Giornalisti Cinematografici con la Film Commission Regione Campania, con il sostegno del MiC ...