Napoli-Bologna Le probabili formazioni

(Di giovedì 9 maggio 2024). Sabato 11 maggio 2024, andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona la sfida valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A. La sfida tramette in palio punti fondamentali per le ambizioni europee di entrambe le squadre. Gli azzurri arrivano dal pareggio contro l’Udinese, così come i rossoblù che sono reduci dal pari con il Torino.: Calzona dovrebbe recuperare Kvaratskhelia: il georgiano, con ognità, andrà a comporre il trio d’attacco che sarà completato da Osimhen e Politano. Out Zielinski, chance per Traorè con Anguissa e Lobotka, mentre in difesa torna Juan Jesus al fianco di Rrahmani.: Motta dovrebbe rilanciare Orsolini titolare nel ...