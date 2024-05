Mothers’ Instinct - la recensione | Chastain e Hathaway in un innocuo remake

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il film:, 2024. Diretto da: Benoit Delhomme. Genere: Thriller, Drammatico. Cast: Jessica, Anne, Josh Charles, Anders Danielsen Lie, Caroline Lagerfeldt. Durata: 94 minuti. Dove l’abbiamo vista: Al cinema, in anteprima stampa ed in lingua italiana.Trama: Alice e Celine vivono una vita secondo le aspettative tradizionali, con mariti di successo e figli coetanei. La perfetta armonia delle loro esistenze viene improvvisamente infranta a causa di un tragico incidente. Sensi di colpa, sospetti e paranoie si uniscono per svelare la loro sorellanza. A chi è consigliato? A chi aveva già apprezzato il film originale, Doppio sospetto, e chi ama guardare thriller tutti al femminile dalla trama torbida e malata, dove verità e paranoia sono separati da un filo ...

CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 9 maggio - ... i protagonisti dovranno affrontare il loro destino in una sfida contro la morte per sfuggire al futuro predetto nella profezia dei Tarocchi..." Voto della critica: ** - MOTHERS' INSTINCT " ore 20.00 ...