Mother' s Instinct - la recensione | Anne Hathaway e Jessica Chastain per un thriller dalle sfumature perverse

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ladis': quello che funziona meglio nel film Benoît Delhomme è l'atmosfera, oscura e torbida (ma forse un po' troppo basica). Protagoniste. Al cinema. Benoît Delhomme ha all'attivo un'infinità di lavori come autore della fotografia, collaborando con registi europei e statunitensi. È chiaro che sia partito proprio dalla sua idea di fotografia pers', giocando con i colori pastello, quasi a contrasto con l'ambiguità umana e scenica del film. Per dovere di opinione, va detto che il film d'esordio di Delhomme è un remake più o meno simile del franco-belga Doppio sospetto di Olivier Masset-Depasse, a sua volta già opera non originale, essendo tratto dal romanzo Oltre ...