Molti studenti non si sentono rappresentati Ghisleri smonta le ultime proteste

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il tema dello squadrismo e del fascismo associato alla contestazione del ministro Eugenia Roccella funziona oppure no? È questa la domanda che viene rivolta da Tiziana Panella, conduttrice di Tagadà su La7, ad Alessandra, direttrice di Euromedia Reasearch: “Funziona poco dal punto di vista delle parti politiche, perché chi è convinto di un certo partito, sia a favore o contro, sono sempre convinti e quindi non cambiano partito”. La sondaggista continua nella sua analisi: “Il tema su cui riflettere, oltre al fatto stesso di impedire a qualcuno di parlare e violare il diritto di parola, una violazione non democratica, è che queste persone rappresentano una piccola parte deglisono gliche invece non si. Non penso alle ...