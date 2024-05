Moby e Tirrenia festeggiano le mamme con il 100 per cento di sconto per il secondo passeggero

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) - Milano, 09.05.2024 – Viva le, ma anche i papà, i figli, i nonni, le nonne, gli zii, le zie e tutti coloro che viaggiano in compagnia con. In occasione della Festa della Mamma, infatti, arriva il 100 perdisulla tariffadi ogni adulto accompagnato da un bambino dai 4 agli 11 anni o da unadulto pagante che prenoti contemporaneamente.Losarà applicato sulla tariffa di passaggio ponte delal netto di tasse, diritti e competenze, fatta salva come sempre la possibilità di prenotare eventuali cabine e poltrone a pagamento.La prenotazione potrà essere effettuata da oggi a domenica 12 maggio per le partenze di...

