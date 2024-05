Milly Carlucci e l’AcchiappaTalenti | Cara Rai - sei la mia casa Non ti lascerò mai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 maggio 2024 – Lei no, non lascerebbe mai l’amata Rai. In una stagione difficile per la televisione pubblica, segnata da tanti addii,rimane salda al suo posto. Icona, tra le poche rimaste, dell’intrattenimento di Raiuno, sempre sorridente e impeccabile, si prepara a una nuova sfida. Perché Ballando non basta, serve l’adrenalina di un’altra avventura. Da domani conduce, un talent rigorosamente in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, per quattro venerdì, più la finale sabato 8 giugno. Un format originale con Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Teo Mammucari, Francesco Paolantoni e Wanda Nara (subentrata a Nino Frassica che ha rinunciato dopo la morte del fratello) nel ruolo di “acchiappatalenti“, e Simona Ventura, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna in quello di giudici. ...