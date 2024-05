Milano - poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate | è grave È intervenuto per bloccare un 37enne che lanciava pietre contro i treni

(Di giovedì 9 maggio 2024) Unè statonei pressi delladi, a. È accaduto nella serata di mercoledì 8 maggio, intornomezzanotte. Un uomo stava lanciando dellecontri ie, secondo quando riferito dPolizia che è intervenuta sul posto, ha colpitotesta una donna di 55 anni, portata poi all’ospedale Fatebenefratelli in condizioni non gravi. L’aggressore, undi origini marocchine, è stato stordito da un taser ma è riuscito comunque a colpire con un coltello il35enne con tre fendentischiena. Il vice Ispettore di 35 anni, è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale Niguarda dove è stato ...

L' alla rme a mezzanotte: l’uomo, in stato di alterazione, lanciava sassi dall’alto ai passanti. La polizia è intervenuta con il taser per fermarlo, ma lui ha estratto un coltelloL' alla rme a mezzanotte: l’uomo, in stato di alterazione, lanciava ...

Grave poliziotto accoltellato a Milano - Italia-Mondo - Grave poliziotto accoltellato a milano - Italia-Mondo - milano Un poliziotto è stato accoltellato in modo grave Intorno alla mezzanotte nei pressi della stazione di Lambrate a milano. La Polizia è intervenuta per un uomo che stava lanciando pietre… Leggi ...

Poliziotto accoltellato in zona Lambrate: è in condizioni gravi - poliziotto accoltellato in zona Lambrate: è in condizioni gravi - milano Un poliziotto è stato accoltellato in modo grave Intorno alla mezzanotte nei pressi della stazione di Lambrate a milano. La Polizia è intervenuta per un uomo che stava lanciando pietre… Leggi ...

Milano, poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate: è in fin di vita - milano, poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate: è in fin di vita - L’intervento intorno alla mezzanotte: l’aggressore stava tirando sassi contro treni e passeggeri. La colluttazione è costata tre fendenti nella schiena a un agente 35enne ...