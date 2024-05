Milan - retroscena su Sesko

Il Calciomercato del Milan ruota attorno alla ricerca di un nuovo numero nove. In ballo Sesko e Zirkzee: ma chi preferisce Ibrahimovic ? Uno degli obiettivi del Milan quest’estate in chiave mercato sarà l’acquisto di un nuovo numero nove. La società ...

Qs - Assalto Dea - Qs - Assalto Dea - La prima pagina lanciata oggi da QS è dedicata alle squadre lombarde, protagoniste tra campo e mercato. Il titolo principale è per l'Atalanta che questa sera si gioca ...

Mercato Milan, Ibrahimovic messaggio a Cardinale: deciso l’attaccante del futuro - Mercato milan, Ibrahimovic messaggio a Cardinale: deciso l’attaccante del futuro - Zlatan Ibrahimovic ha rotto gli indugi e ha convinto Cardinale a puntare tutto su Zirkzee per l’attacco del milan nel mercato Zlatan Ibrahimovic ha rotto gli indugi e ha convinto Cardinale a puntare t ...

Mercato Milan, doccia fredda per la dirigenza: salta il colpo - Mercato milan, doccia fredda per la dirigenza: salta il colpo - La dirigenza del milan cerca rinforzi in vista della prossima stagione, ma arriva il primo no di mercato: fumata nera in entrata ...