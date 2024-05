Migrazione sanitaria - la fuga al nord degli italiani per curarsi vale 5 miliardi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 6 maggio 2024 - Il fenomeno dellacresce in Italia: è quanto riferisce l’ultimo report Adoc ed Eures che, come riporta Il Messaggero, evidenzia una diseguaglianzasempre più marcata trae sud e la debolezza del Sistema sanitario nazionale. Questaoggidi euro, e fuori regione si contano 19 milioni di prestazioni; una prestazione ogni tre abitanti che conferma alcune regioni come Lombardia ed Emilia Romagna capoliste del settore sanitario. Ecco tutti i dettagli. IMMAGINI SPOLETO OSPEDALE LaÈ il termine con cui si definisce questa mobilitàinterregionale che spinge gliresidenti al sud a ...

La migrazione sanitaria è un fenomeno in crescita e lo evidenziano in maniera specifica dati e rilevazioni dell’organizzazione di volontariato CasAmica che, in un solo anno, ha registrato un aumento del 25% delle richieste di accoglienza nelle ...

Dengue, terzo caso in Liguria: è una 50enne tornata dal Perù - Dengue, terzo caso in Liguria: è una 50enne tornata dal Perù - Bassetti: "Necessario continuare con la disinfestazione da zanzare". Pontali: "Malattia che ha autorisoluzione in breve tempo, non sempre necessario ricovero" ...

Oncologia: piccoli pazienti in viaggio verso nord - Oncologia: piccoli pazienti in viaggio verso nord - Ecco l'analisi condotta dall'associazione italiana ematologia e oncologia pediatrica Aieop sui suoi centri negli ultimi 30 anni ...

“Curarsi in Sicilia”, online la decima puntata: Linfomi e Mielomi - “Curarsi in Sicilia”, online la decima puntata: Linfomi e Mielomi - Nuovo appuntamento per il format TV di “Curarsi in Sicilia”, promosso da Insanitas.it e DASOE dell’assessorato regionale della Salute per abbattere la migrazione sanitaria dei siciliani. La 10ª ...