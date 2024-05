Mia mamma modifica le mie foto perché sono ingrassata Non mi offendo - non è abituata a vedermi con questa taglia | la storia di Sabrina su TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Si chiamae ha raccontato unasuripresa da diversi tabloid. L’argomento è l’uso di tecniche di ritocco delle. Ora, in questo caso non èstessa a cambiare l’immagine di sé prima di postarla sui social ma sua madre. “Miamolto tutte le sue, eanche me, in modo molto evidente”.definisce la madre una “donna Facetune” ma la cosa inquietante è che ne giustifica il comportamento: “Il mio peso è oscillato molto negli ultimi anni e penso che qui (mostra una, ndr) fossi vicino al mio massimo. Non credo che miafosse davveroin unacosì ...