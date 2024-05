MediaWorld | 100 nuove assunzioni di Addetti Vendita ed altre figure

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 9 maggio 2024) La multinazionale ricerca personale diplomato e laureato in Italia, realtà multinazionale leader di mercato dell’elettronica di consumo, assumerà 100da inserire in un ambiente giovane, dinamico e fortemente innovativo. La ricerca è rivolta soprattutto adalla, che dovranno accompagnare i clienti nella scelta dell’acquisto trovando la migliore soluzione possibile, proporre valide alternative volte alla soddisfazione del cliente, supportare lo store manager nello studio della concorrenza, aggiornarsi in termini di prodotti/soluzioni/servizi e tecniche die assicurare la corretta visibilità dei prodotti; Capi Settore, che dovranno sviluppare le competenze didella squadra, incoraggiare e motivare il team a ...