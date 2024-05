Marcelo Bielsa e l'Athletic Club | una breve meravigliosa storia d’amore

(Di giovedì 9 maggio 2024) `Sono i matti che aprono le strade che poi percorrono i saggi`. A Bilbao, come nelle più importanti squadre della Liga, sono i soci i padroni...

Marcelo Bielsa , el Loco e un motivo ci sarà. Come riporta TNT Sports, il ct dell`Uruguay ha infatti deciso di convocare un calciatore dilettante ...

Camila Giorgi lascia il tennis a soli 32 anni. Gli inizi, il padre allenatore e il Master 1000 di Montreal: è stata la numero uno in Italia - Camila Giorgi lascia il tennis a soli 32 anni. Gli inizi, il padre allenatore e il Master 1000 di Montreal: è stata la numero uno in Italia - Oltre al mondo sportivo e a quello della moda, il suo nome è finito tra i 19 indagati per i quali la procura di Vicenza aveva chiesto il rinvio a giudizio, nell’inchiesta sulle false vaccinazioni anti ...

