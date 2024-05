Maldini - la stoccata al Milan per elogiare l’Inter | vi svelo il segreto dei nerazzurri

(Di giovedì 9 maggio 2024)funziona tanto in campo quanto fuori. E le due cose sono collegate. Nonostante qualche paletto che limita il mercato, iriescono sempre a costruire una squadra competitiva anche facendo a meno di qualche calciatore (Lukaku, Skriniar e Dzeko per esempio) che l’anno precedente è sembrato imprescindibile. Il merito è di una struttura dirigenziale di primo piano, artefice anch’essa dello Scudetto. Un grande endorsement, in questo senso, è arrivato da un grande rivale come Paoloche, seppur attualmente non legato a nessuna squadra, sarà sempre una figura di riferimento del mondo. E chissà che fra le righe di quanto dichiarato dall’ex dirigente rossonero nel format “Storie di Serie A” di Alessandro Alciato, ci sia proprio unaalche lo ha ...

Inter, non è ancora finita: puoi battere ben tre record. Ed entrare ancor più nella storia - Inter, non è ancora finita: puoi battere ben tre record. Ed entrare ancor più nella storia - Sì, perché vincendo le ultime tre partite in programma (contro Frosinone, Verona e Lazio), i nerazzurri potrebbero battere ben ... Lazio e Verona lasciano ancora la strada aperta verso qualche ...

Ausilio: “Ci sono due titolari che per qualche allenatore non erano da Inter”. Chi sono - Ausilio: “Ci sono due titolari che per qualche allenatore non erano da Inter”. Chi sono - La cavalcata Scudetto dell'Inter raccontata da Piero Ausilio. Il direttore sportivo dell’Inter è stato tra i grandi artefici della rinascita nerazzurra insieme a Beppe Marotta arrivando avincere il tr ...

Ausilio: "Leao era vicino all'Inter, su Gudmundsson e Buongiorno..." - Ausilio: "Leao era vicino all'Inter, su Gudmundsson e Buongiorno..." - Piero Ausilio ha rilasciato una lunga intervista a Fabrizio Biasin toccando tutti i temi principali di mercato in casa Inter. Dall'affare sfumato Leao, fino ai rinnovi di Lautaro, Barella e Simone Inz ...