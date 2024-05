Mahdavi lotta anche per i suoi diritti A Parigi 2024 nella squadra dei Rifugiati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024) La spasmodica ricerca di un risultato sportivo guida tutti gli atleti. Un fuoco sacro che arde per la realizzazione delle proprie ambizioni. Non sempre però è così facile, c’è chi prima di poter sognare deve essere messo in condizioni di farlo. C’è chi devere per i propricome Iman, atleta iraniano, rifugiato in Italia, residente a Milano che è stato nominato membro dellaOlimpica deidel CIO per. La formazione del team è stata approvata dal Consiglio Esecutivo del CIO e lo status di rifugiato è stato verificato da UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i. Per la prima volta ai Giochi Olimpici ci saranno due residenti in Italia, oltre, che gareggia ...