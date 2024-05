LIVE Arnaldi-Mayot - ATP Roma 2024 in DIRETTA | inizia il match! Di fronte il ripescato francese

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMatteoal servizio. 17:47 Per chi vince, un 2° turno contro il cileno Nicolas Jarry. Ricrdiamo chesi gioca anche una testa di serie al Roland Garros, dovrà però spingersi quantomeno ai quarti di finale. 17:44 Tomas Machac, che una grande delusione aveva dato al ligure agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Non ci sarà la rivincita, bensì un avversario decisamente più abbordabile, ilHarold. Giocatori in campo! 17:30 Manca sempre meno all’ingresso in campo di. 17:20 Completata la rimozione del “telo” che copre il campo quando piove. Diamo ancora circa un 20? agli addetti per preparare i campi, montare le reti e poi sarà ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:20 Completata la rimozione del “telo” che copre il campo quando piove. Diamo ancora circa un 20? agli addetti per preparare i campi, montare le reti e poi sarà Arnaldi-Mayot ! 17:05 Si procede a scoprire ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Arnaldi-Mayot , incontro valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). E’ arrivato il momento dell’esordio per il tennista sanremese, che arriva nella Capitale dopo dodici mesi ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:40 Manca sempre meno all’ingresso in campo di Arnaldi e Mayot. 17:20 Completata la rimozione del “telo” che copre il campo quando piove. Diamo ancora circa un 20? agli addetti per preparare i campi, ...

Internazionali di Roma, Arnaldi-Mayot diretta live - Internazionali di Roma, arnaldi-Mayot diretta live - Internazionali di Roma, diretta live del debutto di Matteo arnaldi contro il francese Harold Mayot, match valevole per il primo turno del Masters 1000 italiano ...

Internazionali tennis, i risultati degli italiani: in campo Vavassori. Stasera tocca a Fognini e Sonego - Internazionali tennis, i risultati degli italiani: in campo Vavassori. Stasera tocca a Fognini e Sonego - Vavassori, ma anche arnaldi, Nardi e il derby Gigante-Zeppieri previsto ieri e rinviato per pioggia. In serata anche Sonego e Fognini: anche i loro match erano in programma ieri prima che ...

Internazionali di tennis di Roma 2024: dove vedere le partite in chiaro - Internazionali di tennis di Roma 2024: dove vedere le partite in chiaro - AGGIORNAMENTO PARTITA OGGI intorno delle 19.00Fabio Fognini (Italia, WC)-Daniel Evans (Gran Bretagna) diretta tv: Rai 2 HD e Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. diretta streaming: Rai Play, Sky Go ...