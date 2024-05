LIVE Arnaldi-Mayot 3-6 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | molto falloso l’azzurro nel 1° set

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-3! Con un lungolinea di rovescio messo in corridoio consegna il primo parziale il ligure. 30-40 Ace (2°)! 15-40 Smorzata giocata a caso prima della rete. Due set point. 15-30 Doppio fallo (2°). 15-15 Prima vincente! 0-15 Errore di dritto dopo il servizio del ligure. 5-3 Serve&smash del francese. Bravo lui. A-40 Rimane corta la risposta di, ci si avventa chiudendo. 40-40 Smorzata vincente di, notevole! 30-40 Pallata inside in di dritto di! 30-30 Serve&volley vincente. 15-30 Sbaglia un rovescio carico il francese. 15-15 Errore in manovra del. 0-15 Regalo di dritto di ...

Bayer Leverkusen-Roma diretta LIVE ore 21: difesa a 3, in attacco Abraham-Lukaku - Bayer Leverkusen-Roma diretta live ore 21: difesa a 3, in attacco Abraham-Lukaku - L'allenatore della Roma Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni della Rai a poche ore dal match contro il Bayer Leverkusen. Da ribaltare il risultato di 0-2 subito all'andata, la squadra giallorossa ...

Europa e Conference League 2023/24 - Diretta Sky e NOW Semifinali Ritorno: Palinsesto e Telecronisti - Europa e Conference League 2023/24 - diretta Sky e NOW Semifinali Ritorno: Palinsesto e Telecronisti - Su Sky Sport e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea Tre squadre italiane in campo: Roma e Atalanta in Europa League, Fiorentina i ...

Pechino Express 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la finale - Pechino Express 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la finale - Le otto coppie di concorrenti viaggeranno tra Vietnam, Laos per poi arrivare nello Sri Lanka. Dove vedere Pechino Express 2024 in diretta tv e live streaming Di seguito tutte le informazioni nel ...