L' Europa e le Europee senza se e senza ma Un dibattito del Foglio

(Di giovedì 9 maggio 2024) A Roma il 13 maggio mattina, nella salaExperience - David Sassoli, ilorganizza tre panel con esponenti dell'Ue, con focus sulla campagna elettorale europea. Modera il direttore delClaudio Cerasa. 10:00-10:45 Panel sul tema della sostenibilità: Francesca Peppucci, PPE-FI, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare Enrico Giovannini, ex ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 10:50 – 11:35 Panel sul tema della difesa: Pina Picierno, S&D-PPE, vicepresidente del Parlamento europeo (in collegamento) Roberta Pinotti, ex ministro della Difesa 11:40 – 12:25 Panel sul commercio estero: Carlo Corazza, direttore dell'Ufficio in Italia del Parlamento europeo Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia