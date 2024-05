L’empatia e la comprensione dei fenomeni | la lotta degli studenti contro la mafia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024) La memoria e il ricordo sono due elementi fondamentali nella costruzione dell’identità individuale e collettiva. Attraverso essi, possiamo connetterci con eventi e storie che vanno oltre la nostra esperienza personale, aprendo la porta a un livello die empatia che trascende i limiti temporali e spaziali. Questo concetto è stato brillantemente esplorato dagli alunni, che hanno avuto l’opportunità di partecipare a un progetto di grande rilevanza, realizzato in collaborazione con l’università e l’Osservatorio Anti-di Pavia. Il progetto ha permesso aglidi immergersi profondamente nelle tematiche legate alla memoria e all’impatto sociale delle azioni mafiose, offrendo loro una piattaforma per riflettere su come il ricordo delle vittime dipossa servire non solo come tributo al loro ...