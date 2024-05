(Di giovedì 9 maggio 2024) Faceva troppo rumore mentre mangiava e per questo ille ha sferrato unin. Vittima di questo episodio, accaduto anell’ottobre 2022, una bambina di otto anni il cui padre, dopo aver visto l’ematoma sul volto della figlia, ha subito sporto denuncia. L’uomo è statoa sei mesi di reclusione per lesioni personali aggravate, nonostante il pubblico ministero avesse chiesto l’assoluzione parlando di semplici “metodi educativi”. La pena è stata sospesa e l’autore del colpo dovrà risarcire il padre naturale della piccola. Bisogna andare indietro nel tempo per risalire ai fatti. Durante una, con la madre e ilseduti a tavola, la bambina ha iniziato a mangiare masticando rumorosamente con la bocca aperta. Infastidito dal gesto ...

Il giorno successivo il padre della bambina, di 8 anni, dopo avere notato l’ematoma sulla guancia, ha ac compagna to la figlia in ospedale e ha denunciato il 32enne

Lecce, un pugno in faccia alla figlia della compagna: masticava rumorosamente - lecce, un pugno in faccia alla figlia della compagna: masticava rumorosamente - Il giorno successivo il padre della bambina, di 8 anni, dopo avere notato l’ematoma sulla guancia, ha accompagnato la figlia in ospedale e ha denunciato il 32enne ...

Lecce, bimba colpita con un pugno in faccia per i rumori a cena: condannato il patrigno - lecce, bimba colpita con un pugno in faccia per i rumori a cena: condannato il patrigno - Faceva troppo rumore mentre mangiava e per questo il patrigno le ha sferrato un pugno in faccia. Vittima di questo episodio, accaduto a lecce nell’ottobre 2022, una bambina di otto anni il cui padre, ...

Fa rumore a tavola e picchia la figliastra, bambina in ospedale, pm: “Metodi educativi”, la giudice lo condanna - Fa rumore a tavola e picchia la figliastra, bambina in ospedale, pm: “Metodi educativi”, la giudice lo condanna - SALENTO - Sei mesi di reclusione per aver rifilato un pugno in pieno volto alla figliastra di 8 anni perché “faceva troppo rumore” a tavola. Nonostante il pm ...