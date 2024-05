Le spiagge e il nodo Bolkestein

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 9 maggio 2024) Come nella migliore delle telenovele, il 30 aprile il Consiglio di Stato ha scritto l’ennesimo capitolo della (ormai quasi ventennale) saga, confermando la scadenza delle concessioni balneari al 31 dicembre 2023 e bocciando le eventuali deroghe fino al 31 dicembre 2024 concesse da alcune amministrazioni comunali. Lo ha fatto pronunciandosi (stavolta) sul ricorso presentato l’anno scorso dal proprietario di uno stabilimento balneare a Rapallo, in Liguria, e ribadendo la necessità di “evidenze pubbliche” per l’assegnazione delle concessioni in virtù della “scarsità” della risorsa, leggasi. Nelle Marche parliamo di 942 concessioni demaniali (dati Bankitalia 2021) in 173 chilometri di costa, dal San Bartolo alla foce del fiume Tronto. In Emilia-Romagna, invece, le imprese balneari sono 1.067, di cui 959 in Romagna: 427 in provincia di ...