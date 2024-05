Le scene romantiche sono autentiche - onest - rea -i, ma anche sexy Incontri ravvicinati tra Nicola Coughlan e Luke Newton di Bridgerton 3

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) C’è grande attesa per il ritorno della serie tv cult “”, tratta dai bestseller di Julia Quinn e giunta alla terza stagione, torna per la terza stagione, che sarà divisa in due parti su Netflix con la Parte 1 (con gli episodi dall’1 al 4) disponibile dal 16 maggio e la Parte 2 (con gli episodi dal 5 all’8) dal 13 giugno. Il fulcro della serie è la potente famiglia, con ben otto fratelli affiatati che costituiscono un gruppo impegnato a destreggiarsi nel mercato dei matrimoni dell’aristocrazia inglese in cerca del sano romanticismo. Al centro della stagione Penelope Featherington () che ha finalmente accantonato la cotta di lunga data per Colin), dopo una accesa discussione. Così Penelope decide che è arrivato ...