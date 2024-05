Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 maggio | la rassegna stampa

Le prime pagine dei Quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 8 maggio 2024. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Il terremoto giudiziario in Liguria, con il governatore Toti ai domiciliari, il giuramento per il sesto mandato di Putin, le evoluzioni in Medio Oriente con Israele che ha occupato il valico di Rafah e le trattative sulla tregua, sono tra le notizie ...