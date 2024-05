L’assessore Adriatici a giudizio In Tribunale sfilano i periti Ma non arrivano risposte certe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024) Una lunga serie di interrogativi non riesce a trovareneppure dai moltichiamati a testimoniare in aula. Ieri ina Pavia è proseguito il processo per la morte di Youns El Boussetaoui – 38enne marocchino ucciso la sera del 20 luglio 2021 in piazza Meardi a Voghera – che vede imputato Massimo, all’epoca assessore comunale alla Sicurezza, per eccesso colposo di legittima difesa. Tra iascoltati ieri, il neurologo Simone Tonietti è stato chiamato dal pm Roberto Valli a ripercorrere le valutazioni già espresse nella perizia sulla possibilità di una contrazione involontaria della mano destra che possa aver provocato accidentalmente lo sparo, come aveva dichiarato l’accusato nell’interrogatorio. Il perito ha ribadito davanti al giudice ...