La storia del terrorismo in un ciclo di incontri a UnitelmaSapienza

(Di giovedì 9 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il fenomeno delpolitico che scosse l’Italia dalla fine degli anni Sessanta alla prima metà degli anni Ottanta è al centro de “La Notte della Repubblica”, undi sei appuntamenti organizzato a Roma daper raccontare ladegli anni di piombo. Durante gli, moderati da Roberto Sciarrone, verranno proiettate alcune clip tratte dall’omonima inchiesta Rai di Sergio Zavoli, introdotte dal Rettore Bruno Botta e dalla storica e divulgatrice Michela Ponzani. “E’ una grande occasione per approfondire temi e questioni legate alladel nostro Paese attraverso il contributo di autorevoli ospiti di grande livello culturale, docenti e scrittori. E’ un grande piacere per l’Ateneo promuovere eventi di questo tipo”, ha detto Botta. ...

