La Russa | Terrorismo nemico invisibile - prestiamo attenzione anche all’attualità e invita a vigilare sulle università

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) “agli avvenimenti dell’attualità. Non vorremo che un tentativo di soffocare la libera espressione di pensiero, come avviene in alcune, possa essere una scintilla che genera episodi drammatici. Noi vigliamo,se oggi il pericolo non appare vicino, ma occorrein questa direzione”. Queste le parole del presidente del Senato Ignazio Lanel corso del suo intervento alla commemorazione delle vittime del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.