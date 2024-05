La rivalsa di Gianluca Scamacca

(Di giovedì 9 maggio 2024) Quella parola aveva iniziato a circolare a fine febbraio, subito dopo il pareggio a San Siro fra Milan e Atalanta. AlloraScamaccca aveva giocato appena 27’, ma la sua prova era stata così sconclusionata da apparire quasi grottesca. Il ragazzo di Fidene aveva toccato pochissimi palloni. E li aveva persi tutti. La cosa peggiore, però, era stata l’atteggiamento. Molle, indolente, svogliato, l’attaccante si era conquistato l’etichetta di "flop" di mercato. Lo avevano scritto i giornali. Lo avevano detto i commentatori sportivi. E lo aveva fatto intendere anche il suo allenatore. "si comporta benissimo, è un ragazzo positivo, lavora tanto. L’unico problema è considerarlo un grande campione", aveva sentenziato Gasperini. D’altra parte i numeri raccontavano una storia non troppo lieta. In 26 partite (che poi sono circa sei mesi), ...

