La preghiera per vincere la sofferenza emotiva che ci toglie la pace

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ritrovare ladell’anima con unadi Sant’Ignazio di Loyola per reagire al senso di solitudine che si insinua nella vita delle persone, prendendo molte volte il sopravvento endo la possibilità di reagire. Ci sentiamo affranti, soli, come se tutti ci avessero abbandonato, anche Dio che è, forse, colui che sentiamo più lontano ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Francesco: " pace per la martoriata Ucraina, per la Palestina e Israele, per il Myanmar" Oggi, 8 maggio 2024, la Chiesa eleva la preghiera della Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei . Al termine dell'udienza generale il Papa ha rinnovato ...

VATICANNEWS.VA * UDIENZA GENERALE: PAPA FRANCESCO, « DIO CONCEDA PACE AL MONDO, SPECIALMENTE A UCRAINA – MEDIO ORIENTE E MYANMAR - VATICANNEWS.VA * UDIENZA GENERALE: PAPA FRANCESCO, « DIO CONCEDA pace AL MONDO, SPECIALMENTE A UCRAINA – MEDIO ORIENTE E MYANMAR - Ottenga anche oggi il dono della pace in Europa”. Una preghiera per l’Argentina che oggi celebra la Madonna di Luján. Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano “pace al mondo intero”, specialmente “alla ...

La carica dei diecimila alpini trevigiani verso Vicenza: ecco i primi gruppi a piedi e con i muli - La carica dei diecimila alpini trevigiani verso Vicenza: ecco i primi gruppi a piedi e con i muli - «Eppure abbiamo trovato il tempo di sostare in preghiera al Sacrario ... che è presidente nazionale dell’Ana. «È il sogno di pace degli Alpini. Quella pace si costruisce giorno dopo giorno, agendo. La ...

In marcia per la pace le associazioni invitano i candidati sindaco - In marcia per la pace le associazioni invitano i candidati sindaco - Carla Tribioli, Alessandra Martignoni e Sandra Basti di Libera in rappresenta dell’associazione “Libera” hanno condiviso e appoggiato le parole di don Franco e don Michele, sostenendo l’iniziativa: ...