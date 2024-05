Italia-Polonia in tv | data - orario e diretta streaming VNL femminile 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 9 maggio 2024) Inizia il conto alla rovescia per, partita valevole per la Pool 1 della prima settimana della VNLdi volley. Dopo le due amichevoli disputate in casa contro la Svezia, per le azzurre è subito tempo di fare sul serio. La squadra di Julio Velasco esordisce infatti nella Volleyball Nations League, che mette in palio i punti decisivi in ottica ranking mondiale e, di conseguenza, qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Danesi e compagne iniziano la loro corsa contro la compagine polacca, allenata dall’no Stefano Lavarini, squadra ostica e da non sottovalutare, che al momento è settima nel ranking mondiale ma già qualificata ai Giochi grazie al secondo posto nella Pool C del preolimpico di settembre proprio davanti all’. Chi si ...