ITA Airways - cerca personale per l’aeroporto di Fiumicino | come candidarsi e quali sono le figure richieste

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ita è la compagnia aerea che dal 2021 ha sostituito l’Alitalia. Rappresenta, pertanto, la nuova compagnia di bandiera italiana. Sin da subito è stato chiaro che la Ita Airwais avesse in mente un obiettivo di crescita per offrire ai suoi clienti il più gran numero di destinazioni, sia nazionali sia internazionali, servizi efficienti agli utenti e velivoli di nuova generazione ad ampliare la flotta. Itasta reclutandoper accrescere il suo organico – ilcorrieredellacitta.comPotenziamento dell’organico Ita Un programma di lavoro chiaro che passa anche attraverso un rafforzamento dell’organico. Ed è per questo che la società ha annunciato la sua intenzione di incrementare le assunzioni tanto da prevedere che entro il 2025 saranno 4mila i posti di lavoro offerti.costanti i nuovi reclutamenti di ...

