L’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria si è rivelata un flop pazzesco: Sonia Bruganelli ha fatto sapere la sua in merito alle scelte di Pier Silvio Berlusconi sul reality. Gli autori le hanno provate tutte per non far scadere completamente la ...

Dopo le tante maliziose chiacchiere a seguito di una paparazzata per mano del settimanale Chi in cui era stata pizzicata a spasso per le spiagge spagnole con il ballerino di Ballando con le stelle Angelo Madonia Sonia Bruganelli ha spiegato che si ...

Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha parlato del l’Isola dei Famosi ed ha fatto delle confessioni piuttosto interessanti in merito al reality show, e non solo. La donna ha commentato un po’ anche questa profonda ...

Isola dei Famosi, la verità di Sonia Bruganelli sul calo degli ascolti e la gestione del caso Benigno: "Non eravamo pronti" - Isola dei famosi, la verità di sonia Bruganelli sul calo degli ascolti e la gestione del caso Benigno: "Non eravamo pronti" - L'opinionista sonia Bruganelli svela perché, secondo lei, la nuova edizione de L'Isola dei famosi non riesce a decollare e commenta il comportamento dell'ex naufrago Francesco Benigno. L'Isola dei ...

Francesco Benigno insulta Vladimir Luxuria: «È un maschio, ho i cogl***i come lui». La replica di Sonia Bruganelli: «Che signore...» - Francesco Benigno insulta Vladimir Luxuria: «È un maschio, ho i cogl***i come lui». La replica di sonia Bruganelli: «Che signore...» - Francesco Benigno continua a essere uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione dell'Isola dei famosi, anche se non è più un naufrago ... ha postato una foto misogina attaccando Vladimir ...

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono una coppia L’opinionista rivela: “Eravamo in tre” - sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono una coppia L’opinionista rivela: “Eravamo in tre” - sonia Bruganelli, di recente è stata al centro del gossip dopo che i paparazzi di Chi l’hanno beccata a Palma de Maiorca in compagnia del ballerino Angelo Madonia. Ma cosa ci facevano insieme ...