Inquietante - Mostruosa impunità - Scandalo La politica accende i riflettori su Passaportopoli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Lodei passaporti sospetti, riportato sulle colonne del quotidiano «Il Tempo», non lascia indifferente il Parlamento e latutta. Ad esprimere vicinanza ad Andrea Di Giuseppe, minacciato per aver presentato una denuncia alla Procura di Roma, in cui si parla appunto di cittadinanze rilasciate in Sud America a persone che di italiano non hanno nulla, diversi parlamentari di maggioranza. Tra questi il deputato di Fratelli d'Italia Fabio Petrella: «Gli sono stato accanto – spiega – fin dall'inizio di questa sua battaglia che inorgoglisce e che attraverso l'ottimo lavoro della Farnesina sta mettendo in luce molteplici zone d'ombra». Dello stesso parere anche il collega Massimo Milani, il cui auspicio è che in seguito a questa inchiesta «si faccia quanto prima chiarezza su una vicenda dai contorni inquietanti». Per il ...