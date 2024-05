(Di giovedì 9 maggio 2024) L’rende note, ai pensionati e alle altre persone che hanno percepito prestazioni nel corso dell’anno 2023, le modalità per ricevere la. Nei tempi previsti sono state, infatti, predisposte laSintetica (CUS – da rilasciare ai propri sostituti) e laordinaria (CUO – da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate) Dal 14 marzo, la documentazione èattraverso i canali consueti. Coloro che sono in possesso di credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare ladal sito www..it. Per i cittadini impossibilitati a ...

La Certificazione unica pensionati 2024 è disponibile online dallo scorso 15 marzo sul portale Inps . Lo aveva già com unica to l’istituto, mettendone in prima pagina la notizia lo stesso giorno. Notizia poi confermata con l’ultima ...

La Certificazione unica pensionati 2024 è disponibile online dallo scorso 15 marzo sul portale Inps . Lo aveva già com unica to l’istituto, mettendone in prima pagina la notizia lo stesso giorno. Notizia poi confermata con l’ultima ...

Inps, disponibile Certificazione unica 2024, come ottenerla - Inps, disponibile certificazione unica 2024, come ottenerla - I pensionati e le persone che hanno ricevuto prestazioni nel 2023 dall'Inps possono ottenere la certificazione unica dall'Istituto. Lo fa sapere l'Inps spiegando che sono state predisposte la ...

INPS: Disponibile la Certificazione Unica 2024: ecco come riceverla - INPS: Disponibile la certificazione unica 2024: ecco come riceverla - L’INPS rende note, ai pensionati e alle altre persone che hanno percepito prestazioni nel corso dell’anno 2023, le modalità per ricevere la certificazione unica 2024.

Travis Scott in concerto a Milano, unica data italiana del tour - Travis Scott in concerto a Milano, unica data italiana del tour - Inoltre, i brani “I Know', 'Fe!n', 'Meltdown', 'My Eyes', 'K-Pop' sono certificati disco d’oro. Biglietti I biglietti per la data a Milano del 23 luglio 2024 saranno disponibili in pre-sale per gli ...